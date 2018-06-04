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Привет, июнь! Вторник выдастся холодным - со штормовым ветром и, возможно, мокрым снегом

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Мокрый снег в Таллинне.

ФОТО: Liis Treimann

С северным штормовым ветром к нам поступает арктический холод и влага. Вероятность кратковременных дождей высока, а на севере республики не исключены и твердые осадки в виде мокрого снега или крупы.

Преобладающая максимальная температура воздуха лишь 13-14 градусов и существенный вклад в дискомфорт внесет порывистый, штормовой ветер. Следующей ночью ветер немного стихнет, прояснится и у поверхности почвы возможны заморозки.

Во вторник, 5 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на севере Эстонии не исключен и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха составит от 11 до 16°С.

В лесах сохранится очень высокая пожароопасность!

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