Над Африкой взорвался астероид

Астероид был замечен астрономической службой Catalina Sky Survey в Обсерватории Стюарда, расположенной рядом с городом Тусон в штате Аризона. Объект, который в тот момент находился так же далеко, как и орбита Луны, обнаружили на серии снимков, сделанных телескопом с длительной выдержкой. Данные были переданы Центру малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории, где специалисты рассчитали вероятную траекторию небесного тела и сообщили о возможном столкновении с Землей.

Центр по изучению околоземных объектов НАСА (CNEOS) подтвердил, что астероид, скорее всего, войдет в атмосферу планеты. Несмотря на то, что Отдел по координации планетарной обороны (англ. Planetary Defense Coordination Office) под руководством Линдли Джонсона (Lindley Johnson) оповестил сообщество астрономов, специализирующихся на отслеживании астероидов, о необходимости дальнейших наблюдений, объект не вызывал опасений из-за его небольших размеров. По словам Джонсона, астероид был меньше тех небесных тел, которые Отделу поручено обнаруживать.