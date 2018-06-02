Пострадает и Эстония: уровень Балтийского моря критически поднимется, множество домов уйдет под воду

Исследователи предполагают, что что уже к 2100 году в Европе могут ежегодно происходить более катастрофические наводнения, подобные тем, что до сих пор происходили лишь раз в столетие. Наводнения такого рода считаются одним из наиболее значимых и опасных последствий наблюдаемого на сегодняшний день глобального потепления, сообщает портал "Сегодня".

Если изменение климата будет происходить пример теми же темпами, что и сейчас, около дома пяти миллионов европейцев будут оказываться под угрозой полного затопления каждый год, а берега целого ряда европейских стран поднимется до рекордной отметки. Первыми пострадают Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Франция, а затем придет черед Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. При этом предполагается, что в наименьшей степени частые разрушительные наводнения угрожают странам Южной Европы, таким, как Португалия.