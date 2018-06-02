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Завтра жителей Эстонии еще порадует теплая погода

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ФОТО: Urmas Luik

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-8, до полуночи на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-9, во второй половине дня на северном побережье порывами до 12, на северном побережье юго-западный и западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 20-26 градусов тепла. В лесах высокая пожароопасность.

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