Завтра жителей Эстонии еще порадует теплая погода

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-9, во второй половине дня на северном побережье порывами до 12, на северном побережье юго-западный и западный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 20-26 градусов тепла. В лесах высокая пожароопасность.