Лава вулкана на Гавайях поглотила уже более 80 домов: за отказ от эвакуации грозит арест

Ранее власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана, передает Newsru.com.

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени для того, чтобы покинуть зону бедствия. До 1 июня эвакуация была добровольной. Теперь же те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы, передает "Интерфакс".

Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад, за это время число эвакуированных из опасных зон составило более 400 человек. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава. Несмотря на чрезвычайную ситуацию на острове, информации о погибших пока не было.

Обсерватория гавайских вулканов (USGS) регулярно публикует обновляемую карту вулканических трещин и движения потоков лавы:

Lava from fissure 8 feeds multiple flow lobes slowly moving downhill; fissure 18 flows slowing. See fissures and flow map for Kīlauea Volcano’s lower East Rift Zone. https://t.co/1ONKajrBFn pic.twitter.com/x4xhlnEEBu — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 31 мая 2018 г.