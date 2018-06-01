Коровы будут охранять природу в Таллинне

Свободная от зарослей тростника береговая черта — место гнездования многих видов птиц. Выпас крупного рогатого скота — самый эффективный способ ухода за прибрежными лугами. В ходе подготовки на участке берега длиной в три с половиной километра вырублен камыш и создан выгон. К концу июня на нем будут пастись до 25 голов скота. Выпас планируется закончить в конце сентября.