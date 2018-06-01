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Львы, тигры, ягуар и медведь устроили побег из немецкого зоопарка

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Лев. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Из зоопарка в немецком городе Люнебах, земля Рейнланд-Пфальц, сбежало несколько крупных хищников, передает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

Из клеток удалось вырваться двум тиграм, двум львам, ягуару и медведю. По сведениям Associated Press, сбежали львы и пумы. Это произошло после того, как протекавшая недалеко река вышла из берегов из-за сильных ливней. В результате зоопарк был затоплен и частично разрушен.

Медведя застрелили, остальные животные остаются на свободе. Местонахождение исчезнувших львов, тигров и ягуара не установлено. Полиция не исключает, что они остаются на территории зоопарка. Местных жителей призвали не покидать дома, пока животные не будут найдены.

Люнебах располагается на западе Германии недалеко от границы с Люксембургом и Бельгией. В зоопарке площадью 30 гектаров содержатся около 400 животных, в том числе сибирские тигры и львы.

В 2016 году сообщалось, что из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге сбежала тигрица. Через час животное удалось поймать.

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