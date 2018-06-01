Уникальный случай: такса вдруг начала надуваться и стала похожа на шар

Проживающий со своей хозяйкой в британском городе Лимм Тревор в один день вдруг резко начал увеличиваться в размере, но не из-за переедания, а из-за воздуха, который каким-то образом попадал ему под кожу, пишет Medialeaks со ссылкой на Mirror.

За какие-то несколько часов Тревор стал больше себя обычного в три раза. Хозяйка собаки — Френ Дженнингс — запаниковала и тут же повезла питомца к ветеринару, который работал круглосуточно.

"Когда я увидела Тревора, он был похож на огромного толстого тюленя, всё его тело было как один большой шар и нельзя было уже сказать, где шея, а где морда", — делилась своими впечатлениями с журналистами дочь Френ — Джессика.

Таксу привезли в клинику, и врач была очень удивлена увиденным. По ее словам, до этого она с такими случаями не сталкивалась. Сначала Тревору сделали рентген, на котором было видно, как много воздуха было внутри собаки.

Когда Тревора положили на операционный стол, чтобы посмотреть, в чем проблема, обнаружилось, что у него микроскопическое отверстие в трахее, через которое при каждом вдохе воздух попадал не только в легкие, но и в другие части тела собаки. Такое явление называется подкожной эмфиземой, правда, из-за чего именно травмировалась трахея Тревора, неизвестно.