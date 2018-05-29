вт, 29.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Эксперт назвал причину небывалого количества комаров в этом году

Эксперт назвал причину небывалого количества комаров в этом году

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Причина большого количества комаров в Эстонии этой весной — дождливая осень в прошлом году, которая стала благоприятной средой для размножения насекомых, однако после Ивановой ночи активность комаров спадет, пишет rus.err.ee.

Энтомолог Урмас Тартес отметил, что комары ищут сырые места, и обилие комаров этой весной вызвано именно влажной осенью: "Осадков осенью выпало больше среднего, и те, кто бывал зимой в лесу, видел множество луж и полные воды канавы, поэтому несмотря на то, что снега было мало, было много луж, в которых развивались комары. Большинство весенних комаров появляется в лесу".

Из-за быстрого потепления, по словам Тартеса, личинки тоже развились очень быстро, также активности комаров способствовал слабый ветер. По словам Тартеса, активность комаров спадет после Ивановой ночи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ