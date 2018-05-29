Эксперт назвал причину небывалого количества комаров в этом году

Причина большого количества комаров в Эстонии этой весной — дождливая осень в прошлом году, которая стала благоприятной средой для размножения насекомых, однако после Ивановой ночи активность комаров спадет, пишет rus.err.ee.
Энтомолог Урмас Тартес отметил, что комары ищут сырые места, и обилие комаров этой весной вызвано именно влажной осенью: "Осадков осенью выпало больше среднего, и те, кто бывал зимой в лесу, видел множество луж и полные воды канавы, поэтому несмотря на то, что снега было мало, было много луж, в которых развивались комары. Большинство весенних комаров появляется в лесу".
Из-за быстрого потепления, по словам Тартеса, личинки тоже развились очень быстро, также активности комаров способствовал слабый ветер. По словам Тартеса, активность комаров спадет после Ивановой ночи.