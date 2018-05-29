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Фото: в саду эстонской семьи появился необычный жилец

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ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS /Scanpix

В саду одной эстонской семьи появился пернатый жилец, встреча с которым может сильно удивить, пишет Postimees.

В саду семьи Катрийн Мянд какое-то время назад поселился довольно редкий пернатый гость – ушастая сова. Семья Катрийн живет в этом доме пять-шесть лет, но, по ее словам, птицы, скорее всего, появились тут намного раньше.

Ушастая сова, поселившаяся на участке эстонской семьи.

ФОТО: Katriin Mänd

В этом году Катрийн удалось сделать несколько снимков совы. «Раньше я их толком и разглядеть не успевала. Может, я просто особо не вглядывалась, кто там сидит на дереве», - сказала она. В этом году птицы совершенно спокойно позировали во время фотографирования. 

Ушастая сова свила гнездо на растущей рядом с домом ели. И хотя считается, что соседство с такими птицами может нести потенциальную угрозу, Катрийн говорит что у них никаких проблем не было.

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