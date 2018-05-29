Фото: в саду эстонской семьи появился необычный жилец

В саду семьи Катрийн Мянд какое-то время назад поселился довольно редкий пернатый гость – ушастая сова. Семья Катрийн живет в этом доме пять-шесть лет, но, по ее словам, птицы, скорее всего, появились тут намного раньше.

Ушастая сова, поселившаяся на участке эстонской семьи. ФОТО: Katriin Mänd

В этом году Катрийн удалось сделать несколько снимков совы. «Раньше я их толком и разглядеть не успевала. Может, я просто особо не вглядывалась, кто там сидит на дереве», - сказала она. В этом году птицы совершенно спокойно позировали во время фотографирования.