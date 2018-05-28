пн, 28.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Синоптики: до среды будет очень жарко, а потом резко похолодает

Синоптики: до среды будет очень жарко, а потом резко похолодает

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Теплая погода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, до среды сохранится очень жаркая погода, а потом станет прохладнее.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22-28, на побережье местами 19 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на побережье местами 13, на почве местами от нуля до 2 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ