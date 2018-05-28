Синоптики: до среды будет очень жарко, а потом резко похолодает

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22-28, на побережье местами 19 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.