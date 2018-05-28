Фото и видео: потерявшийся пес проехал автостопом 3000 км, чтобы вернуться домой

Адам Хербоу, выгуливавший собственных собак, обнаружил Джейка на улице и отвел в ветеринарную клинику, пишет "Моя Планета". Ветеринары просканировали микрочип, имевшийся у Джейка, и позвонили в Финикс его владельцам. Хозяева были потрясены и обрадованы, но, к сожалению, у них не было возможности приехать за Джейком через всю страну. Тогда некоммерческая организация по спасению животных вызвалась помочь: по всей стране разыскали 20 волонтеров-водителей, которые согласились по очереди везти Джейка домой. За трое суток Джейк пересек девять штатов с разными водителями и провел три ночи под присмотром добровольцев, прежде чем наконец-то добрался до Финикса, где был передан хозяевам.