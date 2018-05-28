На Эстонию идет жара до +29 градусов

Ночью ожидается ясная погода. Ветер переменных направлений от 1 до 6 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье островов до 15 градусов.

На Чудском озере ночью 10-12 градусов тепла, высота волны до полуметра, погода без осадков, видимость хорошая.

Днем сухо и солнечно. Ветер переменных направлений 2-7, к вечеру обратится на запад и северо-запад и усилится на побережье до 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 24-29, на побережье местами 19 градусов. В лесах очень высокая пожароопасность.