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На Эстонию идет жара до +29 градусов

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Жара. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

По прогнозу службы погоды, во вторник температура воздуха в Эстонии поднимется до 29 градусов.

Ночью ожидается ясная погода. Ветер переменных направлений от 1 до 6 м/с. Температура воздуха 6-12, на побережье островов до 15 градусов.

На Чудском озере ночью 10-12 градусов тепла, высота волны до полуметра, погода без осадков, видимость хорошая.

Днем сухо и солнечно. Ветер переменных направлений 2-7, к вечеру обратится на запад и северо-запад и усилится на побережье до 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 24-29, на побережье местами 19 градусов. В лесах очень высокая пожароопасность.

На Чудском озере ветер переменных направлений 1-6 м/с, к вечеру обратится на запад и усилится до 4-9 м/с. Высота волны до полуметра, вечером до одного метра. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от 24 до 26 градусов.

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