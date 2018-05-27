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Галерея: сотни людей наслаждаются на пляже теплой погодой

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Летнее тепло и жаркое солнышко привело вчера на Пярнуский пляж сотни людей.

Вчера в летней столице Эстонии, по данным Службы погоды, температура воздуха достигала 25,4 градусов, в температура воды в Пярнуском порту — 17,3 градуса, передает Pärnu Postimees.

Сегодня также ожидается пляжная погода, местами до 25 градусов тепла.

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