Галерея: сотни людей наслаждаются на пляже теплой погодой

ПогодаГалерея: сотни людей наслаждаются на пляже теплой погодойГалерея: сотни людей наслаждаются на пляже теплой погодойRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27 мая 2018 г., 11:51Летнее тепло и жаркое солнышко привело вчера на Пярнуский пляж сотни людей.Вчера в летней столице Эстонии, по данным Службы погоды, температура воздуха достигала 25,4 градусов, в температура воды в Пярнуском порту — 17,3 градуса, передает Pärnu Postimees.Сегодня также ожидается пляжная погода, местами до 25 градусов тепла.пляжпогодапярнусолнцетепло