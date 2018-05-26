Прогноз погоды на ближайшие дни: в Эстонию придет аномальная жара?

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Латвии: температура в начале будущей недели достигнет +27..+30 градусов, пожароопасность в лесах - оранжевого уровня. Чего ждать от погоды жителям Эстонии?
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшее время сохранится по-летнему теплая погода, местами температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-8, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха на севере страны 17-22, на юге 24-27 градусов тепла.
В ночь на понедельник ясно. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-12, на побережье до 14 градусов тепла. Днем ясно. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье местами 16 градусов тепла.
В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 23-28, на побережье местами 19 градусов тепла.