Стало известно, в каких водоемах Эстонии самая теплая вода
25 мая 2018 г., 13:30
Несмотря на теплый май, температура воды в водоемах Эстонии остается ниже 20 градусов.
По данным службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода в Хаапсалу - 18,5 градуса. Из внутренних водоемов лучше всего прогрелась вода в реке Тянассильма — до 19,4 градуса и в Эмайыги - до 18,9 градуса.
Самая низкая температура воды в Ристна на Хийумаа — только восемь градусов. В реке Лыве температура воды достигает лишь 9,5, а в реке Кунда 11,2 градуса.
Более 80 спасательных станций G4S начнут работу 1 июня, обеспечивая безопасность на пляжах Таллинна, Тарту, Выру, Отепя, Эльва, Пыльва, Тюри, Вильянди, Хаапсалу, Нарвы и Пярну.
Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.