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Стало известно, в каких водоемах Эстонии самая теплая вода

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Пярнуский пляж.

ФОТО: Gertrud Alatare/

Несмотря на теплый май, температура воды в водоемах Эстонии остается ниже 20 градусов.

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода в Хаапсалу - 18,5 градуса. Из внутренних водоемов лучше всего прогрелась вода в реке Тянассильма — до 19,4 градуса и в Эмайыги - до 18,9 градуса.

Самая низкая температура воды в Ристна на Хийумаа — только восемь градусов. В реке Лыве температура воды достигает лишь 9,5, а в реке Кунда 11,2 градуса.

Более 80 спасательных станций G4S начнут работу 1 июня, обеспечивая безопасность на пляжах Таллинна, Тарту, Выру, Отепя, Эльва, Пыльва, Тюри, Вильянди, Хаапсалу, Нарвы и Пярну.

Официально купальный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.

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