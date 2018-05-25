Стало известно, в каких водоемах Эстонии самая теплая вода

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода в Хаапсалу - 18,5 градуса. Из внутренних водоемов лучше всего прогрелась вода в реке Тянассильма — до 19,4 градуса и в Эмайыги - до 18,9 градуса.

Самая низкая температура воды в Ристна на Хийумаа — только восемь градусов. В реке Лыве температура воды достигает лишь 9,5, а в реке Кунда 11,2 градуса.

Более 80 спасательных станций G4S начнут работу 1 июня, обеспечивая безопасность на пляжах Таллинна, Тарту, Выру, Отепя, Эльва, Пыльва, Тюри, Вильянди, Хаапсалу, Нарвы и Пярну.