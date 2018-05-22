Теплая погода ускорила размножение водорослей и паразитов в водоемах Эстонии

Ученые отмечают, что цветение воды указывает на сильное воздействие жизнедеятельности человека на водоем, который больше не может самостоятельно справляться с нагрузкой, пишет Rus.ERR.

Весна обычно не лучшее время для водорослей, но в этом году к 17 мая уже замечено, например, значительное размножение сине-зеленых водорослей Planktothrix agardhii в озере Ванамыйза и Microcystis botrys в Вильяндиском озере.