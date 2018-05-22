Теплая погода ускорила размножение водорослей и паразитов в водоемах Эстонии

Установившаяся в мае в Эстонии необычно теплая погода привела к температурному расслоению воды и создает благоприятную среду для ускоренного роста в водоемах паразитов и различных водорослей, включая опасные для человека разновидности.
Ученые отмечают, что цветение воды указывает на сильное воздействие жизнедеятельности человека на водоем, который больше не может самостоятельно справляться с нагрузкой, пишет Rus.ERR.
Весна обычно не лучшее время для водорослей, но в этом году к 17 мая уже замечено, например, значительное размножение сине-зеленых водорослей Planktothrix agardhii в озере Ванамыйза и Microcystis botrys в Вильяндиском озере.
Продолжавшееся несколько дней похолодание, по прогнозам синоптиков, останется недолгим, и температура воздуха снова будет подниматься. Это может привести к тому, что помимо водорослей, в водоемах начнут раньше, быстрее и длительнее размножаться паразиты, в том числе вызывающие «зуд купальщика» церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах.