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Теплая погода ускорила размножение водорослей и паразитов в водоемах Эстонии

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Водоросли.

ФОТО: Пеэтер Кюммель/Sakala

Установившаяся в мае в Эстонии необычно теплая погода привела к температурному расслоению воды и создает благоприятную среду для ускоренного роста в водоемах паразитов и различных водорослей, включая опасные для человека разновидности.

Ученые отмечают, что цветение воды указывает на сильное воздействие жизнедеятельности человека на водоем, который больше не может самостоятельно справляться с нагрузкой, пишет Rus.ERR.

Весна обычно не лучшее время для водорослей, но в этом году к 17 мая уже замечено, например, значительное размножение сине-зеленых водорослей Planktothrix agardhii в озере Ванамыйза и Microcystis botrys в Вильяндиском озере.

Продолжавшееся несколько дней похолодание, по прогнозам синоптиков, останется недолгим, и температура воздуха снова будет подниматься. Это может привести к тому, что помимо водорослей, в водоемах начнут раньше, быстрее и длительнее размножаться паразиты, в том числе вызывающие «зуд купальщика» церкарии - плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах.

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