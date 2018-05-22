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Завтра во многих регионах Эстонии пройдут дожди и грозы

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Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.

В первой половине дня облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, местами грозы. Во второй половине дня начиная с запада страны прояснится. Ветер западных направлений, 3-8, во второй половине дня на побережье порывами до 11 м/с, в грозу ветер порывистый. Температура воздуха 19-24, на побережье местами 16 градусов тепла.

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