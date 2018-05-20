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Как его туда занесло? В Выборгском заливе обнаружили кита Смотрите видео!

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Горбатый кит. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steve Woods / SWNS.com / Steve Woods / SWNS.com/Scanpix

Жители Ленинградской области заметили в Выборгском заливе кита и запечатлели его на видео. Ролик с морским млекопитающим опубликовали в группе "Фонда друзей балтийской нерпы" в социальной сети "ВКонтакте". 

В подписи к видео отмечается, что кита заметили в районе порта Высоцк. На записи видна лишь спина морского животного, ненадолго появляющегося из воды, передает Newsru.

Волонтеры фонда предположили, что в заливе оказался горбатый кит, которого спасли сотрудники береговой охраны Финляндии, когда он запутался в сетях, пишет интернет-издание "Бумага". По словам очевидцев, найденный кит не меньше 10 метров в длину.

Первоначально видеозаписи с китом выложил в сообществе "Интересный Выборг" пользователь Павел Столяров. "У меня в голове не укладывается, как его сюда-то занесло", - написал автор роликов в одном из комментариев.

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