Как его туда занесло? В Выборгском заливе обнаружили кита

В подписи к видео отмечается, что кита заметили в районе порта Высоцк. На записи видна лишь спина морского животного, ненадолго появляющегося из воды, передает Newsru.

Волонтеры фонда предположили, что в заливе оказался горбатый кит, которого спасли сотрудники береговой охраны Финляндии, когда он запутался в сетях, пишет интернет-издание "Бумага". По словам очевидцев, найденный кит не меньше 10 метров в длину.