Как его туда занесло? В Выборгском заливе обнаружили кита

Жители Ленинградской области заметили в Выборгском заливе кита и запечатлели его на видео. Ролик с морским млекопитающим опубликовали в группе "Фонда друзей балтийской нерпы" в социальной сети "ВКонтакте".
В подписи к видео отмечается, что кита заметили в районе порта Высоцк. На записи видна лишь спина морского животного, ненадолго появляющегося из воды, передает Newsru.
Волонтеры фонда предположили, что в заливе оказался горбатый кит, которого спасли сотрудники береговой охраны Финляндии, когда он запутался в сетях, пишет интернет-издание "Бумага". По словам очевидцев, найденный кит не меньше 10 метров в длину.
Первоначально видеозаписи с китом выложил в сообществе "Интересный Выборг" пользователь Павел Столяров. "У меня в голове не укладывается, как его сюда-то занесло", - написал автор роликов в одном из комментариев.