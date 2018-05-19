В США зафиксировали предсказанную катастрофу

Исследователи предупредили о взрыве, когда было замечено, что уровень лавового озера на вершине вулкана понизился. Это произошло в результате нисходящего движения расплавленных пород. При этом начал образовываться пар, поскольку лава опустилась до уровня грунтовых вод. В конечном итоге молниеносный рост давления в подземных каналах должен был привести к фреатическому взрыву, при котором происходят выбросы газов и камней.