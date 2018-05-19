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Жара возвращается? В Эстонии вновь потеплеет до 25 градусов тепла

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ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды, в ближайшие дни жителей Эстонии будет радовать солнечная теплая весенняя погода.

В ночь на воскресенье ожидается ясная погода и малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье местами до 12 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный и северный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 18-22, на открытых ветру участках побережья 15 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-6 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье местами до 13 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-6 м/сек. Температура воздуха 20-25, на открытых ветру участках побережья 16 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается ясная погода или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-6 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье местами 16 градусов тепла.

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