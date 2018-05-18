Карта: узнайте, чистая ли вода в вашем месте для купания

Департамент здоровья начал проверку мест для купания, чтобы оценить качество воды и число сожержащихся в ней возможных возбудителей болезней, пишет Postimees.
Департамент здоровья в связи с приближением пляжного сезона начал проверку качества воды мест для купания. За весь сезон будет взято более сотни проб воды.
Информацию о местах купания можно найти на карте на странице Департамента здоровья. Отмеченные синим цветом места для купания квалифицируются как «очень хорошие», светло-синим – «хорошие», красным – «плохие» и зеленым – превышающие «достаточную» границу нормы содержания кишечных энтерококков в воде.
В взятых пробах проверяли наличие кишечной палочки и кишечных энтерококков. Речь идет об обычных и распространенных бактериях, которые живут в кишечниках людей и теплокровных животных.
На следующей неделе будут взяты пробы в том числе в Таллинне, Виймси, Маарду, Локса и Ания. Первые пробы были взяты на этой неделе в Пайде, Тюри, Ярва, Рапла и Козе. Всего было проанализировано 52 общественных места для купания.
За прошлый купательный сезон Департамент здоровья взял 470 проб воды, из которых почти триста были взяты из общественных мест для купания. «Плохими» были квалифицированы места для купания на пляже Пельгуранд/Штромка в Таллинне, пляже Раэкюла в Пярнумаа, канале Анне в Тарту и на городском пляже в Пыльва.