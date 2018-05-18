Карта: узнайте, чистая ли вода в вашем месте для купания

Департамент здоровья в связи с приближением пляжного сезона начал проверку качества воды мест для купания. За весь сезон будет взято более сотни проб воды.

Информацию о местах купания можно найти на карте на странице Департамента здоровья. Отмеченные синим цветом места для купания квалифицируются как «очень хорошие», светло-синим – «хорошие», красным – «плохие» и зеленым – превышающие «достаточную» границу нормы содержания кишечных энтерококков в воде.

Общественные места для купания. ФОТО: Kuvatõmmis terviseameti kodulehelt

В взятых пробах проверяли наличие кишечной палочки и кишечных энтерококков. Речь идет об обычных и распространенных бактериях, которые живут в кишечниках людей и теплокровных животных.

На следующей неделе будут взяты пробы в том числе в Таллинне, Виймси, Маарду, Локса и Ания. Первые пробы были взяты на этой неделе в Пайде, Тюри, Ярва, Рапла и Козе. Всего было проанализировано 52 общественных места для купания.