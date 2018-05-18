Фото: на Южную Эстонию обрушилась гроза с мощным ливнем и градом

Согласно предупреждению Метеослужбы, сегодня осадки интенсивнее и грозы гремят чаще к востоку от линии Пярну-Кунда, западнее же осадки реже и слабее. К 13 часам гроза добралась и до Тюри.

Передвижение грозы в Тюри около 13 часов 18 мая 2018 года. ФОТО: Kuvatõmmis lightningmaps.org

Здесь можно следить за передвижениями грозы в режиме реального времени.

Гроза в Центральной Эстонии будет бушевать днем, а вместе с ней ожидаются и сильные порывы ветра, местами сильные осадки.

На странице в Facebook «Ohtlikud ilmanähtused Eestis» сообщается, что нельзя исключать и града диаметром 0,5-1 см. Температура воздуха ожидается от 15 до 23 градусов тепла.

Около 13 часов в Ярвамаа, вблизи Тюри выпал град диаметром 1 см и начался проливной дождь. Над регионом сгустились грозовые облака.

Проживающая в волости Тюри женщина сказала, что осадки были такие мощные, что большинство водителей, в том числе и она, ждали на обочине дороги пока дождь стихнет. «Немногие осмеливались ехать», - отметила она.