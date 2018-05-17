Срочное предупреждение: на Эстонию надвигается гроза Следите за передвижением грозы в режиме реального времени!
17 мая 2018 г., 17:53
Циклон, смещающийся с территории Польши на северо-восток, принесет нам в пятницу кратковременные дожди и грозы, передает Postimees.
Осадки будут интенсивнее и грозы прогремят чаще к востоку от линии Пярну-Кунда, западнее же осадки будут реже и слабее.
Следить за передвижением грозы в реальном времени можно здесь.
К субботе циклон отойдет на территорию России. Достаточно ощутимый ветер северных направлений принесет нам более прохладный воздух, из-за чего на северном побережье будет довольно дискомфортно, а столбики термометров по стране не поднимутся выше 20-градусной отметки.
В воскресенье уже ожидается погода без осадков.