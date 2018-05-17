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Срочное предупреждение: на Эстонию надвигается гроза Следите за передвижением грозы в режиме реального времени!

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ФОТО: Küllike Rooväli

Циклон, смещающийся с территории Польши на северо-восток, принесет нам в пятницу кратковременные дожди и грозы, передает Postimees.

Осадки будут интенсивнее и грозы прогремят чаще к востоку от линии Пярну-Кунда, западнее же осадки будут реже и слабее.

Следить за передвижением грозы в реальном времени можно здесь.

К субботе циклон отойдет на территорию России. Достаточно ощутимый ветер северных направлений принесет нам более прохладный воздух, из-за чего на северном побережье будет довольно дискомфортно, а столбики термометров по стране не поднимутся выше 20-градусной отметки.

В воскресенье уже ожидается погода без осадков. 

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