Сипоптики предупреждают: грозы на подходе!
17 мая 2018 г., 13:31
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность.
По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Вероятность осадков выше на юге страны. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7, на побережье островов порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и грозы, к вечеру вероятность осадков на западе страны сократится. Ветер северный и северо-западный, 5-10, на западном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 16-22 градуса тепла.