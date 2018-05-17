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Сипоптики предупреждают: грозы на подходе!

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Гроза.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность.

По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Вероятность осадков выше на юге страны. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7, на побережье островов порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и грозы, к вечеру вероятность осадков на западе страны сократится. Ветер северный и северо-западный, 5-10, на западном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 16-22 градуса тепла.

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