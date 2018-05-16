Вот это жара! В Эстонии побит температурный рекорд

Заместитель руководителя отделения по наблюдениям за погодой Агенства окружающей среды Кюлли Лоодла по просьбе Sakala нашла, когда в последний раз весной температура воздуха достигала или превышала показатель в 30 градусов.

Последний раз температурный рекорд был установлен 17 мая 1983 года, когда метеостанция в Валга зафиксировала максимальную температура воздуха в 30,6 градусов, а в Выру — 30,2.

Теперь новый рекорд был поставлен 14 мая: в этот понедельник метеостанция в Куусику зафиксировала самую максимальную температуру воздуха - 30,5 градусов тепла. Это была единственная метеостанция, которая в эти дни зафиксировала температуру в 30 градусов.