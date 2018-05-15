Синоптики предупреждают: в среду возможны дожди и грозы
15 мая 2018 г., 14:30
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны по отдельным регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений,1-6 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье местами 17 градусов тепла.