По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны по отдельным регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.