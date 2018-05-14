Во вторник в Эстонии сохранится летняя жара

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

В первой половине дня ожидается малооблачная погода без осадков, после полудня с юга подойдет облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, вероятность которых выше на юге страны. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, после полудня на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 22-28, на открытом ветру побережье местами 16 градусов тепла.