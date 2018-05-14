Во вторник в Эстонии сохранится летняя жара

Установившаяся в последние дни в Эстонии летняя жара сохранится и во вторник: местами ожидается до 28 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.
На Чудском озере ветер преимущественно восточных направлений, 1-6 м/с, высота волны до 0,5 метра. Без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха 11-13 градусов тепла.
В первой половине дня ожидается малооблачная погода без осадков, после полудня с юга подойдет облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, вероятность которых выше на юге страны. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, после полудня на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 22-28, на открытом ветру побережье местами 16 градусов тепла.
На Чудском озере ветер преимущественно восточных направлений, 3-8 м/с, высота волны 0,3 - 0,8 метра. После полудня вероятны кратковременные дожди. Видимость хорошая. Температура воздуха 23-25 градусов тепла.