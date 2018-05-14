Катастрофическая фаза ледохода попала на видео

С 12 мая режим ЧС регионального характера был объявлен на территориях Амгинского, Усть-Майского, Чурапчинского районов, передает "Интерфакс".

Повышение уровня воды на реке Алдан привело к подтоплению свыше 600 дворовых территорий в селах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района, откуда эвакуировано 677 человек. В Амгинском районе также с начала паводка было подтоплено 300 дворовых территорий, в том числе 196 жилых домов в четырех селах.

Как сообщает 14 мая сайт МЧС, на реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Хангаласского района и города Якутск. У Якутска уровень воды сейчас составляет 475 см при критическом 990 см.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на территории Таттинского района. В случае сохранения затора в ближайшие сутки подъем уровня воды у Эльдикана продолжится до отметки 1650-1700 см с дальнейшим подтоплением населенных пунктов Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы Усть-Майского района.

Очевидцы из поселка Эльдикан сообщают, что там вода и лед уже подошли к жилищам: "Глыбы подпирают дома". При этом МЧС говорит "успокоиться, у кого-то похуже ситуация".

Гидрологи ФГБУ "Якутское УГМС" прогнозируют, что уровень воды у поселка Эльдикан может вырасти еще на 40-70 сантиметров, передает Ykt.ru.

На реке Амга активная фаза ледохода проходит на территории Чурапчинского и Таттинского районов. В ближайшие сутки ожидается повышение уровней воды и подтопление населенных пунктов Мындагай и Мырыла Чурапчинского района, а также Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Таттинского района.

На северных реках Колыма, Индигирка и Яна пока сохраняется ледостав.