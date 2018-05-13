Фото и видео: Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет

Первыми с наводнением столкнутся города Киттиля и Торнио на западе страны, где уровень воды достигнет критических отметок в ближайший день. Около Киттиля паводок затопит дороги, а местных жителей необходимо будет эвакуировать. В Торнио вода может подняться выше защитной дамбы, которую власти укрепляют в последние дни, передает fontanka.ru.