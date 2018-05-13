вс, 13.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Фото и видео: Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет

Фото и видео: Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лапландия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rein Palm

Финляндия может столкнуться с затоплением автомобильных трасс и необходимостью эвакуировать жителей городов уже в ближайшие 24 часа. Об этом 12 мая сообщает Yle со ссылкой на Центр окружающей среды республики.

Первыми с наводнением столкнутся города Киттиля и Торнио на западе страны, где уровень воды достигнет критических отметок в ближайший день. Около Киттиля паводок затопит дороги, а местных жителей необходимо будет эвакуировать. В Торнио вода может подняться выше защитной дамбы, которую власти укрепляют в последние дни, передает fontanka.ru.

Кроме того, Рованиеми угрожает крупнейшее наводнение в истории столицы Лапландии. 

 

#kevät #tulva #tornio #jännää

Публикация от Pekka Korpela (@pekkakorpela)

 

Tulvaa kattelemassa. #mavicpro #iltaajelulla #kesätulee #kittilä

Публикация от Erkki Hettula (@erkkihettula)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ