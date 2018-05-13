В начале недели тепло достигнет апогея, достигая завтра 26-27°С. Антициклон, прогревавший нас всю прошлую неделю, потихонечку пробирается на восток, а с юга приближается циклон. Завтра в Эстонии еще солнечно и тихо, а начиная со вторника, возрастет вероятность кратковременных дождей.