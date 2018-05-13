Не упустите момент: завтра тепло в Эстонии достигнет апогея, а потом придут дожди
13 мая 2018 г., 13:16
В начале недели тепло достигнет апогея, достигая завтра 26-27°С. Антициклон, прогревавший нас всю прошлую неделю, потихонечку пробирается на восток, а с юга приближается циклон. Завтра в Эстонии еще солнечно и тихо, а начиная со вторника, возрастет вероятность кратковременных дождей.
Днем, 14 мая, солнечная, сухая погода. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22...27, на побережье местами 16°C.