До 27 градусов тепла: синоптики рассказали, какая погода будет на следующей неделе

В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 20-26, на побережье местами 15 градусов тепла.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье местами до 15 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем переменная облачность. Вечером местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 15 градусов тепла.