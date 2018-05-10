Хозяин вырвал пса из лап смерти и случайно сделал «лучшее в мире фото»

По словам Кирк, ее муж Джо увез больную бездомную собаку из приюта, где ей собирались сделать эвтаназию из-за смертельной болезни. Однако пара намерена вылечить Грегори и найти ему достойного хозяина, пишет Lenta.ru.

«У собаки дирофиляриоз сердца, и ей предстоит серьезное лечение, но она знает, что в хороших руках! Мы сделаем ее абсолютно здоровой и дадим ей всю любовь, которую она так заслуживает, и замечательное будущее», — сказала неравнодушная женщина.

На селфи-снимке видно, как счастливая собака ласково положила голову на плечо своего спасителя, высунув язык. В момент создания фотографии бигль вместе с Джо Кирком ехал в центр помощи из собачьего приюта.