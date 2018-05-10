Хозяин вырвал пса из лап смерти и случайно сделал «лучшее в мире фото»

Фотография счастливого бигля по кличке Грегори, которого спасли от усыпления, покорила пользователей сети. Изображение опубликовала жена сотрудника американского центра помощи бездомным собакам HOUND Rescue and Sanctuary Шенли Кирк на странице в Facebook.
По словам Кирк, ее муж Джо увез больную бездомную собаку из приюта, где ей собирались сделать эвтаназию из-за смертельной болезни. Однако пара намерена вылечить Грегори и найти ему достойного хозяина, пишет Lenta.ru.
«У собаки дирофиляриоз сердца, и ей предстоит серьезное лечение, но она знает, что в хороших руках! Мы сделаем ее абсолютно здоровой и дадим ей всю любовь, которую она так заслуживает, и замечательное будущее», — сказала неравнодушная женщина.
На селфи-снимке видно, как счастливая собака ласково положила голову на плечо своего спасителя, высунув язык. В момент создания фотографии бигль вместе с Джо Кирком ехал в центр помощи из собачьего приюта.
Пользователи сети оценили милый снимок со спасенным от смерти питомцем: за несколько дней он набрал более девяти тысяч репостов и сотни комментариев. Пользователи поблагодарили Джо за его работу, а также назвали собаку «самой счастливой». «Это действительно лучшая в мире фотография», — написали посетители страницы.