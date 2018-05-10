Погода продолжит радовать жителей Эстонии теплом
10 мая 2018 г., 14:09
Благодаря расположенному в районе Ладожского озера антициклону, погода в Эстонии будет по-прежнему солнечной и сухой. Теплое весеннее солнышко прогреет воздух местами до 22 градусов, однако на побережье за счет морского бриза будет немного прохладнее.
Днем, 11 мая, cолнечная, сухая погода. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, на островах порывами до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17...22, на побережье местами 13°С.