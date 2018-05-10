Благодаря расположенному в районе Ладожского озера антициклону, погода в Эстонии будет по-прежнему солнечной и сухой. Теплое весеннее солнышко прогреет воздух местами до 22 градусов, однако на побережье за счет морского бриза будет немного прохладнее.