Антициклон, охвативший всю Северную Европу, очень устойчив и по-прежнему будет влиять на нашу погоду. Будет малооблачно и сухо. Воздушная масса постепенно будет становиться теплее. Температура днем местами на материковой части нашей страны превысит 20°C, на морском побережье будет прохладнее: скажется влияние температуры воды и ветра с моря.