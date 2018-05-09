Более 20 градусов: завтра в Эстонии станет еще теплее
9 мая 2018 г., 14:11
Антициклон, охвативший всю Северную Европу, очень устойчив и по-прежнему будет влиять на нашу погоду. Будет малооблачно и сухо. Воздушная масса постепенно будет становиться теплее. Температура днем местами на материковой части нашей страны превысит 20°C, на морском побережье будет прохладнее: скажется влияние температуры воды и ветра с моря.
Днем, 10 мая, ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный- и юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16...21, на побережье местами до 12°С.