Лето на пороге: синоптики обещают до 23 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается ясная и теплая весенняя погода.
В ночь на четверг ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.
В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 17-22, на побережье местами 10 градусов тепла.
В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-6 м/сек. Температура воздуха 18-23, на побережье местами 12 градусов тепла.