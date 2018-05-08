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Лето на пороге: синоптики обещают до 23 градусов тепла

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PhanterMedia/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается ясная и теплая весенняя погода.

В ночь на четверг ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 17-22, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-6 м/сек. Температура воздуха 18-23, на побережье местами 12 градусов тепла.

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