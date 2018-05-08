Лето на пороге: синоптики обещают до 23 градусов тепла

В ночь на четверг ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 17-22, на побережье местами 10 градусов тепла.