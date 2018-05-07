Готовьте купальники: на выходных в Эстонию придет летнее тепло

В ночь на вторник ветер обратится на север, воздушная масса станет немного прохладнее. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днем – до 15-20 градусов тепла на материке и от 7 градусов на Северном побережье.

В среду сухо и ясно, ветер умеренный, восточных направлений, на берегу Финского залива сравнительно сильный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 14 до 19 градусов, на побережье местами до 8 градусов тепла.

В ночь на четверг ясно, днем возможна облачность, но без осадков. Ветер умеренный, восточных направлений. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 16 до 21, на побережье местами до 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясно и без осадков, ветер юго-восточный, восточный, днем немного усилится. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем от 18 до 22 градусов тепла, на побережье прохладнее.

В ночь на субботу ветер ослабеет, погода ясная и без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 19 до 23 градусов тепла, на побережье прохладнее.

В ночь на воскресенье безветренно, температура воздуха от 5 до 10, днем от 21 до 24 градусов тепла, на побережье прохладнее.