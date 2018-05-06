Видео: чайка подралась с шикарным автомобилем и победила

Птица приняла свое отражение на поверхности блестящей машины за атакующего врага. Чайка клевала дверь машины, крича и подпрыгивая, и ей даже удалось победить: кое-где острый клюв действительно повредил краску на кузове. Со слов Стокса, птица не давала себя отвлечь от «жертвы», агрессивно крича на прохожего, пытавшегося ее отогнать, пишет Lenta.ru.

Автору ролика инцидент показался смешным, однако другие жители Брайтона оказались недовольны тем, что мужчина не сообщил о произошедшем в полицию. Стокс же счел такую реакцию неадекватной: по его мнению, звонок стражам порядка только добавил бы проблем ему самому, поскольку птица не может стать основанием для вызова экстренных служб.