Лето близко: на следующей неделе погода продолжит радовать

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 14-19, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем также ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 10 градусов тепла.