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Лето близко: на следующей неделе погода продолжит радовать

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится весенняя солнечная погода.

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 14-19, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем также ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, вечером на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 11 градусов тепла.

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