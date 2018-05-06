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Дождались! Завтра в Эстонию придет настоящее летнее тепло

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Весна в Таллинне.

ФОТО: Sander Ilvest

Область повышенного давления занимает обширную зону вокруг Балтийского моря, и ее северо-восточная периферия протянулась через Эстонию.

На небе появляются отдельные облака, но осадков из них ждать не стоит. Теплая воздушная масса и умеренный юго-западный ветер создадут условия, при которых показания термометра поднимутся до 20°С.

В понедельник, 7 мая, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с.

Температура воздуха составит от 16 до 21, на побережье местами 11°С.

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