Дождались! Завтра в Эстонию придет настоящее летнее тепло
6 мая 2018 г., 13:32
Область повышенного давления занимает обширную зону вокруг Балтийского моря, и ее северо-восточная периферия протянулась через Эстонию.
На небе появляются отдельные облака, но осадков из них ждать не стоит. Теплая воздушная масса и умеренный юго-западный ветер создадут условия, при которых показания термометра поднимутся до 20°С.
В понедельник, 7 мая, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-10 м/с.
Температура воздуха составит от 16 до 21, на побережье местами 11°С.