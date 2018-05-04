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В ближайшие дни установится теплая и солнечная погода

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается малооблачная погода без осадков.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Местами возможны туманы. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, во второй половине дня на островах порывами до 10 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье местами 7-9 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 8-10 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 8-10 градусов тепла.

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