В ближайшие дни установится теплая и солнечная погода

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Местами возможны туманы. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8, во второй половине дня на островах порывами до 10 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье местами 7-9 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 8-10 градусов тепла.