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Синоптики радуют прогнозом на ближайшие дни

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Солнечная погода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Hrvoje Jelavic/PA Images

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается солнечная и умеренно теплая погода.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем также малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 10-16, на побережье местами 6-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье местами 7-9 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, на северном побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-10 градусов тепла.

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