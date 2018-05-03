Синоптики радуют прогнозом на ближайшие дни

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем также малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 10-16, на побережье местами 6-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье местами 7-9 градусов тепла.