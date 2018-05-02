В Финляндии автобус столкнулся с медведем

Согласно Арвонену, водитель пытался уклониться от столкновения, но не успел.

"Медведь несколько раз перекувырнулся в результате удара, и после этого убежал с дороги и исчез в лесу", - рассказал очевидец газете Aamulehti.

После аварии водитель позвонил в службу спасения. В результате столкновения капот автобуса оказался помят.