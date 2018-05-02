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В Финляндии автобус столкнулся с медведем

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Медведь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Рано утром в среду в Финляндии неподалеку от Оривеси рейсовый автобус столкнулся с медведем. Руководитель транспортной компании Paunu Томми Арвонен сообщил, что авария произошла в половину седьмого утра. Автобус следовал из Тампере в Мянттяя, передает Yle.

Согласно Арвонену, водитель пытался уклониться от столкновения, но не успел.

"Медведь несколько раз перекувырнулся в результате удара, и после этого убежал с дороги и исчез в лесу", - рассказал очевидец газете Aamulehti.

После аварии водитель позвонил в службу спасения. В результате столкновения капот автобуса оказался помят.

В Оривеси ранее этой весной уже были замечены медведи неподалеку от жилых домов.

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