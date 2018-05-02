В Финляндии автобус столкнулся с медведем
2 мая 2018 г., 17:53
Рано утром в среду в Финляндии неподалеку от Оривеси рейсовый автобус столкнулся с медведем. Руководитель транспортной компании Paunu Томми Арвонен сообщил, что авария произошла в половину седьмого утра. Автобус следовал из Тампере в Мянттяя, передает Yle.
Согласно Арвонену, водитель пытался уклониться от столкновения, но не успел.
"Медведь несколько раз перекувырнулся в результате удара, и после этого убежал с дороги и исчез в лесу", - рассказал очевидец газете Aamulehti.
После аварии водитель позвонил в службу спасения. В результате столкновения капот автобуса оказался помят.
В Оривеси ранее этой весной уже были замечены медведи неподалеку от жилых домов.