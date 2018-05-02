В конце недели в Эстонии ожидается до 20 градусов тепла

Если завтра в Эстонии ожидается облачная и дождливая погода, то остальные дни до конца недели будет по-весеннему тепло: днем столбик термометра стабильно будет подниматься до отметки 15-16 градусов, а в воскресенье на материковой части даже до 20 градусов.
В ночь на четверг под влиянием области высокого давления не будет осадков, а ветер будет слабым - 2-7 м/с. Температура воздуха +1..+6°С. Днем облачность уплотнится, зона осадков распространится с юга на север страны. Юго-западный ветер повернет к восточному направлению и усилится до 5-10, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
В ночь на пятницу облачно и дождливо, возможна гроза. Восточный ветер повернет к юго-западному направлению 5-10 м/с. Температура воздуха 6..11°С. Днем облачность поредеет, начиная с западных районов Эстонии осадки прекратятся. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8..12°С, в Восточной Эстонии до 15°C.
В ночь на субботу переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 2..7°C. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
В воскресенье ожидается погода без осадков. Западный ветер ночью будет слабым, а днем наберет силу. Температура воздуха ночью 1...6 градусов, днем на побережье с морским ветром до 10, на материковой части Эстонии 15..20°C.