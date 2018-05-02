В конце недели в Эстонии ожидается до 20 градусов тепла

В ночь на четверг под влиянием области высокого давления не будет осадков, а ветер будет слабым - 2-7 м/с. Температура воздуха +1..+6°С. Днем облачность уплотнится, зона осадков распространится с юга на север страны. Юго-западный ветер повернет к восточному направлению и усилится до 5-10, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

В ночь на пятницу облачно и дождливо, возможна гроза. Восточный ветер повернет к юго-западному направлению 5-10 м/с. Температура воздуха 6..11°С. Днем облачность поредеет, начиная с западных районов Эстонии осадки прекратятся. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8..12°С, в Восточной Эстонии до 15°C.

В ночь на субботу переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 2..7°C. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.