В Эстонию идут дожди и грозы

Во второй половине дня, начиная с островов, осадки распространятся по всей республике, а юго-восточный, восточный ветер станет порывистым. Поздно вечером будет уже повсеместно дождливо и не исключена гроза.

В четверг, 3 мая, в Эстонии уплотнится облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер в основном восточный, юго-восточный 3-8, во второй половине дня усилится 5-11, вечером на побережье порывами до 15 м/с.