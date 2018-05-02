В Эстонию идут дожди и грозы
2 мая 2018 г., 13:30
Антициклон, уходя из Прибалтики на Россию, еще оставит нам первую половину дня сухой и тихой. Приближающаяся вслед за ним с моря ложбина низкого давления принесет новую порцию дождей.
Во второй половине дня, начиная с островов, осадки распространятся по всей республике, а юго-восточный, восточный ветер станет порывистым. Поздно вечером будет уже повсеместно дождливо и не исключена гроза.
В четверг, 3 мая, в Эстонии уплотнится облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер в основном восточный, юго-восточный 3-8, во второй половине дня усилится 5-11, вечером на побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха от 11 до 16, на побережье местами 7°С.