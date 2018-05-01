И солнце, и дожди: в Эстонии обещают резкую смену погоды

Летнее тепло вчера смогло порадовать лишь жителей юго-востока Эстонии. Ближайшие дни принесут нам более прохладную и дождливую погоду. В течение дня в странах Балтии будет усиливаться влияние антициклона, однако, даже несмотря на это, местами пройдут кратковременные дожди. Поскольку юго-западный ветер будет сравнительно сильным, то по западу Эстонии и в прибрежных районах всё ещё довольно прохладно, зато на юго-востоке страны будет заметно теплее.