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И солнце, и дожди: в Эстонии обещают резкую смену погоды

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Летнее тепло вчера смогло порадовать лишь жителей юго-востока Эстонии. Ближайшие дни принесут нам более прохладную и дождливую погоду. В течение дня в странах Балтии будет усиливаться влияние антициклона, однако, даже несмотря на это, местами пройдут кратковременные дожди. Поскольку юго-западный ветер будет сравнительно сильным, то по западу Эстонии и в прибрежных районах всё ещё довольно прохладно, зато на юго-востоке страны будет заметно теплее.

В среду, 2 мая, переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха в западных районах 8..12, в восточной Эстонии – 13..16°С.

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