Ласковый май: на этой неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла. Днем переменная облачность, во второй половине дня вероятность кратковременных дождей преимущественно на юге страны. Ветер восточный, во второй половине дня 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.