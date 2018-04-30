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  • Ласковый май: на этой неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла

Ласковый май: на этой неделе синоптики обещают до 20 градусов тепла

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: /

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха местами поднимется до 20 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла. Днем переменная облачность, во второй половине дня вероятность кратковременных дождей преимущественно на юге страны. Ветер восточный, во второй половине дня 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 6-11 м/сек. Температура воздуха 7-10 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 11-16, на юго-востоке страны до 20 градусов тепла.

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