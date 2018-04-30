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Завтра местами потеплеет до 19 градусов

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В начале недели ожидается умеренно теплая погода.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник начиная с юга облачность усилится, пойдет дождь. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

Днем также ожидается преимущественно облачная погода, дожди, во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, в течение дня сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха 8-14 градусов тепла, на юге возможно до 19 градусов тепла.

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