Завтра местами потеплеет до 19 градусов
30 апреля 2018 г., 12:23
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник начиная с юга облачность усилится, пойдет дождь. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
Днем также ожидается преимущественно облачная погода, дожди, во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, в течение дня сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха 8-14 градусов тепла, на юге возможно до 19 градусов тепла.