Завтра местами потеплеет до 19 градусов

Днем также ожидается преимущественно облачная погода, дожди, во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, в течение дня сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха 8-14 градусов тепла, на юге возможно до 19 градусов тепла.