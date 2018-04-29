В Эстонию идет настоящее тепло: узнайте, какая погода будет в последний день апреля
29 апреля 2018 г., 13:58
В начале недели кратковременные дожди пройдут во многих местах, в то же время преобладающий температурный фон днем около 15-ти градусов тепла, в Южной Эстонии временами и больше. В последний день месяца небольшой циклон над Эстонией заменит слабая область повышенного давления с севера. Поэтому небо в течении дня прояснится и существенных осадков не предвидится. Однако в Вальпургиеву ночь с юга приблизятся дождевые облака и большая часть Эстонии попадет под дождь.
В понедельник, 30 апреля, в первую половину дня преимущественно облачная погода, местами туман. Во вторую половину дня погода прояснится. Ветер северный, северо-восточный 2-8 м/с, вечером на островах 6-12 м/с. Температура воздуха 10...16°С, на побережье 5..8°С.