В Эстонию идет настоящее тепло: узнайте, какая погода будет в последний день апреля

В начале недели кратковременные дожди пройдут во многих местах, в то же время преобладающий температурный фон днем около 15-ти градусов тепла, в Южной Эстонии временами и больше. В последний день месяца небольшой циклон над Эстонией заменит слабая область повышенного давления с севера. Поэтому небо в течении дня прояснится и существенных осадков не предвидится. Однако в Вальпургиеву ночь с юга приблизятся дождевые облака и большая часть Эстонии попадет под дождь.