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В Эстонию идет настоящее тепло: узнайте, какая погода будет в последний день апреля

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Тепло. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

В начале недели кратковременные дожди пройдут во многих местах, в то же время преобладающий температурный фон днем около 15-ти градусов тепла, в Южной Эстонии временами и больше. В последний день месяца небольшой циклон над Эстонией заменит слабая область повышенного давления с севера. Поэтому небо в течении дня прояснится и существенных осадков не предвидится. Однако в Вальпургиеву ночь с юга приблизятся дождевые облака и большая часть Эстонии попадет под дождь.

В понедельник, 30 апреля, в первую половину дня преимущественно облачная погода, местами туман. Во вторую половину дня погода прояснится. Ветер северный, северо-восточный 2-8 м/с, вечером на островах 6-12 м/с. Температура воздуха 10...16°С, на побережье 5..8°С.

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