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Видео: кошка проехала 150 км на подвеске машины

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Кошка Лаки в новом доме.

ФОТО: Instagram

В России кошка проехала 150 километров на подвеске заднего колеса автомобиля. Соответствующий видеоролик появился на YouTube.

Кошка-путешественница проехал почти 150 км. СМИ сообщают, что молодые люди ехали из города Арсеньев, но уже в районе населенного пункта Михайловка они сделали музыку тише и услышали мяуканье. Когда остановились, увидели необычного пассажира. Для того чтобы достать животное, пришлось снимать колесо. Молодая кошка здорова, у нее есть небольшие царапины. Теперь она приобрела новых хозяев и кличку Лаки (в переводе с английского "везучая"). 

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