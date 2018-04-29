Видео: кошка проехала 150 км на подвеске машины
29 апреля 2018 г., 12:35
В России кошка проехала 150 километров на подвеске заднего колеса автомобиля. Соответствующий видеоролик появился на YouTube.
Кошка-путешественница проехал почти 150 км. СМИ сообщают, что молодые люди ехали из города Арсеньев, но уже в районе населенного пункта Михайловка они сделали музыку тише и услышали мяуканье. Когда остановились, увидели необычного пассажира. Для того чтобы достать животное, пришлось снимать колесо. Молодая кошка здорова, у нее есть небольшие царапины. Теперь она приобрела новых хозяев и кличку Лаки (в переводе с английского "везучая").